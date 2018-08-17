В соответствующем порядке, военнослужащим разрешено пользоваться сотовыми телефонами
12:44, 17 Август, 2018
Приказом министра обороны Армении военнослужащим Вооруженных сил Армении разрешено иметь при себе сотовый телефон. Как передает «Арменпресс», об этом пишет пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.
"Военнослужащим разрешено иметь при себе телефоны без функции видео и звукозаписи, фотографирования и без доступа к интернету. Мобильный телефон призывника регистрируется на республиканском сборном пункте. Если функции присутствуют, то телефон возвращается представителям военнослужащего на основании акта приема-сдачи. На республиканском сборном пункте военнослужащий знакомится с требованиями секретности во время телефонных разговоров", - написал он. Отмечается, что после прибытия в воинскую часть военнослужащий представляет сотовый телефон для постановки на учет.
"Военнослужащему запрещается пользоваться телефоном во время рядовых, плановых и внеплановых мероприятий, занятий, боевого дежурства, наряда и охраны оружия. Он может воспользоваться телефоном в предусмотренное воинской частью свободное время. Оплата за телефонные услуги осуществляется военнослужащим, либо его родственниками", - сообщает представитель Минобороны.
Также Ованнисян напоминил, что во время бесед следует избегать разговоров о военных перемещениях, в напряженные моменты не следует связываться д родственниками и сообщать им о событиях.
"Не делайте сообщения из разряда "завтра у нас будет тревога", не публикуйте фотографии, на которых видны боевые позиции, секретное вооружение или техника, номера автомобилей и так далее. Во время боевых действий выключите телефон. Помните, противник слушает вас и может по геолокации вашего телефона уничтожить вас и ваше отделение", - предупреждает Ованисян.