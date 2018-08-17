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Министр ОН Армении Араик Арутюнян подвел итоги 100 дней своей деятельности

Министр ОН Армении Араик Арутюнян подвел итоги 100 дней своей деятельности

Министр ОН Армении Араик Арутюнян подвел итоги 100 дней своей деятельности . Как передает «Арменпресс»,  он представил следующее:

В 201 общине с 2019 года будут расширены возмпжности дошкольного образования.

Осуществлены мероприятия по реформированию системы уоравления в общеобразовательных и высших учебных заведениях.

МОН и Минкульт совместно представили программу по предоставлению учащимся абонементов на посещение очагов культуры.

Осуществлена программа импорт в Армению сверхкомпьютеров.

Все реформы в образовании будут проводиться под эгидой МОН, при сотрудничестве с доновами, государственным и частным сектором.

Армения присоединилась к 17 странам, которые внедрят индекс развития человеческого капитала.


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