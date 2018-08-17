Министр ОН Армении Араик Арутюнян подвел итоги 100 дней своей деятельности . Как передает «Арменпресс», он представил следующее:

В 201 общине с 2019 года будут расширены возмпжности дошкольного образования.

Осуществлены мероприятия по реформированию системы уоравления в общеобразовательных и высших учебных заведениях.

МОН и Минкульт совместно представили программу по предоставлению учащимся абонементов на посещение очагов культуры.

Осуществлена программа импорт в Армению сверхкомпьютеров.

Все реформы в образовании будут проводиться под эгидой МОН, при сотрудничестве с доновами, государственным и частным сектором.

Армения присоединилась к 17 странам, которые внедрят индекс развития человеческого капитала.