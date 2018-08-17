Министр ОН Армении Араик Арутюнян подвел итоги 100 дней своей деятельности
12:25, 17 Август, 2018
Министр ОН Армении Араик Арутюнян подвел итоги 100 дней своей деятельности . Как передает «Арменпресс», он представил следующее:
В 201 общине с 2019 года будут расширены возмпжности дошкольного образования.
Осуществлены мероприятия по реформированию системы уоравления в общеобразовательных и высших учебных заведениях.
МОН и Минкульт совместно представили программу по предоставлению учащимся абонементов на посещение очагов культуры.
Осуществлена программа импорт в Армению сверхкомпьютеров.
Все реформы в образовании будут проводиться под эгидой МОН, при сотрудничестве с доновами, государственным и частным сектором.Армения присоединилась к 17 странам, которые внедрят индекс развития человеческого капитала.