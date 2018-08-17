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В селе Акналич Армавирской области прозвучали выстрелы

В селе Акналич Армавирской области прозвучали выстрелы

В селе Акналич Армавирской области Армении минувшим вечером прозвучали выстрелы - произошел вооруженный инцидент.

В беседе с «Арменпресс» замначальника управления по информации и связям с общественностьюполиции Армении Эдгар Джаноян сообщил, что прибывшая на место оперативная группа обнаружила в районе перекрестка дорог к селам Акналич и Тароник 5 гильз калибра 5,45 мм, несколько самодельных дубинок, осколки стекла, следы крови.

В связи с происшедшим подготавливаются материалы. Проводится расследование.


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