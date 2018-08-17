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Forbes назвал Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года

Forbes назвал Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года

Актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes. Список опубликован в четверг на сайте издания, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За 12 месяцев 33-летняя актриса заработала $40,5 млн. Как отмечает журнал, большую часть заработка Йоханссон принесло участие в основанном на популярных комиксах киноцикле "Мстители".

Второе место в списке занимает Анджелина Джоли с $28 млн. Она оказалась на столь высоком месте в рейтинге благодаря выплаченному ей авансу за участие в фильме "Малефисента 2", который должен выйти на экраны в 2020 году, пишет Forbes. На третьей позиции расположилась Дженнифер Энистон ($19,5 млн).

Далее в ежегодном рейтинге следуют обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс ($18 млн), Риз Уизерспун ($16,5 млн), Мила Кунис ($16 млн), Джулия Робертс ($13 млн), Кейт Бланшетт ($12,5 млн), комедийная актриса Мелисса Маккарти ($12 млн). Замыкает десятку исполнившая главную роль в картине "Чудо-женщина" израильская актриса Галь Гадот, заработавшая за год $10 млн.

Forbes учитывал заработки актрис за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до уплаты налогов. Всего десять самых высокооплачиваемых актрис мира суммарно заработали по итогам отчетного периода $186 млн.

В прошлом году данный рейтинг возглавила 29-летняя Эмма Стоун, получившая "Оскар" за свою роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд". тогда ей удалось заработать $26 млн. В этом году актриса в список Forbes не попала.


 




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