Forbes назвал Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года

Актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes. Список опубликован в четверг на сайте издания, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За 12 месяцев 33-летняя актриса заработала $40,5 млн. Как отмечает журнал, большую часть заработка Йоханссон принесло участие в основанном на популярных комиксах киноцикле "Мстители".

Второе место в списке занимает Анджелина Джоли с $28 млн. Она оказалась на столь высоком месте в рейтинге благодаря выплаченному ей авансу за участие в фильме "Малефисента 2", который должен выйти на экраны в 2020 году, пишет Forbes. На третьей позиции расположилась Дженнифер Энистон ($19,5 млн).

Далее в ежегодном рейтинге следуют обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс ($18 млн), Риз Уизерспун ($16,5 млн), Мила Кунис ($16 млн), Джулия Робертс ($13 млн), Кейт Бланшетт ($12,5 млн), комедийная актриса Мелисса Маккарти ($12 млн). Замыкает десятку исполнившая главную роль в картине "Чудо-женщина" израильская актриса Галь Гадот, заработавшая за год $10 млн.

Forbes учитывал заработки актрис за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до уплаты налогов. Всего десять самых высокооплачиваемых актрис мира суммарно заработали по итогам отчетного периода $186 млн.

В прошлом году данный рейтинг возглавила 29-летняя Эмма Стоун, получившая "Оскар" за свою роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд". тогда ей удалось заработать $26 млн. В этом году актриса в список Forbes не попала.



