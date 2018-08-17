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Авангард АО предотвратил попытку атаки противника группой в составе 15 человек

Авангард АО предотвратил попытку атаки противника группой в составе 15 человек

В  районе 00:00 17-го августа со стороны противника была предпринята попытка атаки группой в составе  15 человек в северном направлении позиций АО Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АО Арцаха.

Авангард АО, заметив намерения противника, предотвратил попытку атаки противника группой в составе  15 человек, отбросив ее назад на исходные позиции.

В состоявшейся перестрелке части АО потерь не понесли. Сведения о потерях противника уточняются.


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