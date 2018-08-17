Ватикан прокомментировал доклад о надругательствах священников над детьми в США

Ватикан в четверг выразил сожаление в связи с многочисленными случаями надругательств сексуального характера со стороны католических священников штата Пенсильвания в отношении малолетних детей, доклад о которых был опубликован во вторник. Об этом говорится в опубликованном порталом Vatican News заявлении главы службы печати Святого престола Грега Беркаб передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается опубликованного на этой неделе доклада в Пенсильвании, есть два слова, которые могут выразить чувства, возникающие из-за этих ужасных преступлений: стыд и скорбь", - указал Берк. Церковь, по его словам, "должна извлечь важный урок из своего прошлого", и ответственность должна быть возложена как на насильников, так и на тех, кто был осведомлен об этих преступлениях, но покрывал злоумышленников. Он отметил, что Ватикан поддерживает дальнейшее реформирование и улучшение работы всех уровней церкви "для содействия обеспечению защиты детей и уязвимых взрослых от какого-либо вреда".

Во вторник большая коллегия присяжных штата по итогам двухлетнего расследования опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних, отмечает NBC.

При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше. Как заявил генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро, высокопоставленные представители церкви в штате, а также ее руководство на уровне Ватикана были осведомлены о случаях насилия и систематически покрывали причастных к этому священнослужителей.









