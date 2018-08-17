Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги 100 дней своей деятельности на этом посту. Как передает «Арменпресс», он представил следующее:

Визит в Арцах - 09․05․18



Телефонный разговор с Дароном Аджемоглу

Рабочий визит в РФ



Встреча с армянской общиной Сочи

Встреча с президентом РФ Путиным

Встреча с президентом Беларуси Лукашенко

Участие в заседании Высшего совета ЕАЭС

Мероприятия к 100-летию Первой Республики и Сардарапатской битвы

Официальный визит в Грузию

Рабочий визит в РФ



Встреча с президентом РФ Путиным

Встреча с премьер-министром РФ Медведевым

Визит в Арцах



Встреча с президентом Арцаха Саакяном

Совещание в штабе АО Арцаха

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Визит в Брюссель



Встреча в центре «Карнеги»

Встреча с Федерикой Могерини



Встреча с Макроном

Встреча с Жаном-Клодом Юнкером

Участие в ужине руководителей делегаций стран-партнеров НАТО

—————Рабочий визит в РФполный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/944134.html