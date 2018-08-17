Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги 100 дней своей деятельности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подвел итоги 100 дней своей деятельности на этом посту. Как передает «Арменпресс», он представил следующее:
Визит в Арцах - 09․05․18
Телефонный разговор с Дароном Аджемоглу
Рабочий визит в РФ
Встреча с армянской общиной Сочи
Встреча с президентом РФ Путиным
Встреча с президентом Беларуси Лукашенко
Участие в заседании Высшего совета ЕАЭС
Мероприятия к 100-летию Первой Республики и Сардарапатской битвы
Официальный визит в Грузию
Рабочий визит в РФ
Встреча с президентом РФ Путиным
Встреча с премьер-министром РФ Медведевым
Визит в Арцах
Встреча с президентом Арцаха Саакяном
Совещание в штабе АО Арцаха
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Визит в Брюссель
Встреча в центре «Карнеги»
Встреча с Федерикой Могерини
Встреча с Макроном
Встреча с Жаном-Клодом Юнкером
Участие в ужине руководителей делегаций стран-партнеров НАТО—————
Рабочий визит в РФ
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