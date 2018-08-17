Актера популярного в Грузии сериала нашли мертвым в лифте

Тело грузинского актера Зузу Бежашвили, игравшего в самом популярном грузинском сериале "Подруги моей жены", нашли в лифте одного из многоквартирных домов на улице Долидзе в Тбилиси, сообщает Арменпресс со ссылкой на Rustavi2.

Причина смерти пока не известна. Друзья Бежашвили утверждают, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем.

До поздней ночи на улице Долидзе велись следственные мероприятия. Позже тело актера доставили в Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства".