Актера популярного в Грузии сериала нашли мертвым в лифте
11:28, 17 Август, 2018
Тело грузинского актера Зузу Бежашвили, игравшего в самом популярном грузинском сериале "Подруги моей жены", нашли в лифте одного из многоквартирных домов на улице Долидзе в Тбилиси, сообщает Арменпресс со ссылкой на Rustavi2.
Причина смерти пока не известна. Друзья Бежашвили утверждают, что в последнее время у него были проблемы со здоровьем.
До поздней ночи на улице Долидзе велись следственные мероприятия. Позже тело актера доставили в Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства".