Министр культуры Армении Лилит Макунц подвела итоги 100 дней своей деятельности. Как передает «Арменпресс», она представила следующее:

Крупные мероприятия



«Ереванские перспективы» - 19-й международный музыкальный фестиваль

«Золотой абрикос» - 15-й международный кинофестиваль



Горис – культурная столица СНГ 2018 года;

14-й международный музыкальный фестиваль имени Арама Хачатуряна

3-й международный музыкальный фестиваль «Армения», и пр.полный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/944132.html