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Министр культуры Армении Лилит Макунц подвела итоги 100 дней своей деятельности

Министр культуры Армении Лилит Макунц подвела итоги 100 дней своей деятельности

Министр культуры Армении Лилит Макунц подвела итоги 100 дней своей деятельности. Как передает «Арменпресс»,  она представила следующее:

Крупные мероприятия


«Ереванские перспективы» - 19-й международный музыкальный фестиваль

«Золотой абрикос» - 15-й международный кинофестиваль

Горис – культурная столица СНГ 2018 года;

14-й международный музыкальный фестиваль имени Арама Хачатуряна

3-й международный музыкальный фестиваль «Армения», и пр.

полный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/944132.html


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