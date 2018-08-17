Министр культуры Армении Лилит Макунц подвела итоги 100 дней своей деятельности
11:23, 17 Август, 2018
Министр культуры Армении Лилит Макунц подвела итоги 100 дней своей деятельности. Как передает «Арменпресс», она представила следующее:
Крупные мероприятия
«Ереванские перспективы» - 19-й международный музыкальный фестиваль
«Золотой абрикос» - 15-й международный кинофестиваль
Горис – культурная столица СНГ 2018 года;
14-й международный музыкальный фестиваль имени Арама Хачатуряна3-й международный музыкальный фестиваль «Армения», и пр.
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