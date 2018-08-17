Российские пограничники задержали нарушителя армяно-турецкой границы – гражданина Гвинеи

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения задержали очередного нарушителя государственной границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ РФ.

Так, 13 августа 2018 года российские пограничники на участке Арташатского пограничного отряда вблизи, населенного пункта Ехегнаван, задержали мужчину, который незаконно пересек армяно-турецкую государственную границу, проходящую по реке Аракс.

В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что злоумышленник является гражданином Гвинейской Республики 1993 года рождения.

Со слов задержанного, он прибыл из Гвинейской Республики в Тегеран для поступления в высшее учебное заведение. По прибытии в Тегеран познакомился с таксистом и попросил его провести экскурсию по стране.

Таксист вывез его на территорию Турецкой Республики в обход пунктов пропуска. На территории Турции таксист забрал паспорт и проставил въездную печать турецкого автомобильного пункта пропуска «Гюрбулак».

После чего, возвратил паспорт обратно и убыл в неизвестном направлении. На протяжении двух суток он жил в заброшенном здании на территории Турции, где у него похитили имеющиеся денежные средства и мобильный телефон.

После этого, в поисках пропитания он переплыл реку Аракс, тем самым нарушив государственную границу.

В настоящее время версию нарушителя проверяют компетентные органы Армении и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Задержанный гражданин в установленном законодательством порядке передан в правоохранительные органы Республики Армения.