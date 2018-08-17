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В Китае из-за селфи обрушился мост с туристами

В Китае из-за селфи обрушился мост с туристами

Из-за попытки туриста сделать селфи в живописном районе водохранилища Дунцзянху китайской провинции Хунань обрушился мост, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Турист заблокировал проход по мосту, образовалась пробка и в итоге десять человек упали в воду, четверо получили легкие травмы.

Местные власти расследуют причины обрушения. По предварительным данным, это произошло из-за того, что турист стоял на сварочном стыке, который был тоньше, чем другие части моста.

 

 




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