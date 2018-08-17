В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился вертолет, пилот погиб

Пожарный вертолет потерпел крушение на юго-востоке Австралии во время тушения лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, пилот воздушного судна погиб, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя службы скорой помощи, вертолет, предположительно, врезался в дерево недалеко от города Улладалла.

Ранее местная пожарная служба сообщила, что на территории штата бушуют более 80 пожаров. В их тушении задействованы около 650 пожарных и больше 40 единиц авиации.