В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился вертолет, пилот погиб
Пожарный вертолет потерпел крушение на юго-востоке Австралии во время тушения лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, пилот воздушного судна погиб, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По словам представителя службы скорой помощи, вертолет, предположительно, врезался в дерево недалеко от города Улладалла.
Ранее местная пожарная служба сообщила, что на территории штата бушуют более 80 пожаров. В их тушении задействованы около 650 пожарных и больше 40 единиц авиации.
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