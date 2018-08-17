Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года

Министерство обороны США решило отложить до 2019 года запланированный на ноябрь военный парад, который хотел организовать президент страны Дональд Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Американские власти решили провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По некоторым данным, парад может обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов.

"Мы изначально рассчитывали провести это событие 10 ноября, но теперь решили рассмотреть возможности в 2019 году", — заявил представитель Пентагона Роберт Мэннинг.

Ожидалось, что шествие военных пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, а президент будет наблюдать за парадом от здания конгресса в окружении ветеранов, в том числе тех, кто был удостоен высшей военной награды США — медали "За отвагу".