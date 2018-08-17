Проект «Закона о биологической безвредности ГМО» скоро будет представлен на общественное обсуждение

В Министерстве сельского хозяйства Армении 16-го августа состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам биологической безвредности ГМО, в составе представителей различных отраслей, общественных организаций, ученых и пр. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

Приветствуя собравшихся, министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян подтвердил, что вопрос ГМО находится в центре внимания Министерства сельского хозяйства Армении.

«Наша страна небогата землями, и будущее сельского хозяйства Армении – в органическомм, высококачетсвенном земледелии»,- сказал он.

Замминистра сельского хозяйства Армении Гарник Петросян представил проделанную рабочей группой работу, начиная с ноября прошлого года, в частности, разработку проекта «Закона о биологической безвредности ГМО».

Замминистра сельского хозяйства Армении Гарник Петросян призвал всех в 5-дневный срок представить свои предложения и замечания с тем, чтобы проект «Закона о биологической безвредности ГМО» был представлен на общественное обсуждение.