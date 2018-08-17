Китайское издание Psearcher подготовило спецвыпуск об Армении. В беседе с «Арменпресс» руководитель отдела по связям с общественностью издательства Ванг Мингмеи сказала, что этот выпуск под названием «Армения- ворота на крупные рынки» подготовлен по особому поводу.

«На этот раз мы избрали Армению – как древнюю страну на перекрестке Европы и Азии, как мост, связывающий обе части света. Веками через Армению проходил Шелковый путь, армянские товары были довольно распространены в Китае, армянские торговые суда доходили до восточных гаваней Азии»,- сказала она.

По ее словам, их особенно интересуют открытая политика армянских властей и потенциал развития инфраструктур, что может быть привлекательным для китайских инвесторов.

В получении информации об Армении изданию помогал торговый атташе посольства Армении в Китае Грант Абаджян.

«Мы сотрудничали с ним при редактировании, вплоть до выбора фотографий, изменения контента, исправления грамматических ошибок и пр. Была проделана довольно объемная работа. Мы верим, что все наши читатели откроют для себя Армению – как ворота на крупные рынки»,- добавила она.

Среди подписчиков издания Psearcher – МИД Китая, Министерство коммерции Китая, крупные компании, экспортеры, посольства, ВУЗы и пр.

Необходимые материалы были предоставлены Министерством экономического развития и инвестиций Армении, МИД, Минсельхозом, Минтрансом и прочими ведомствами Армении.