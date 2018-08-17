Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Мадонна отметила свое 60-летие в средневековом квартале Марракеша

Мадонна отметила свое 60-летие в средневековом квартале Марракеша

Певица Мадонна отметила в четверг свое 60-летие в Марокко. Отпраздновать круглую дату в кругу друзей она решила в Марракеше - самом посещаемом туристическом центре североафриканского королевства,передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

Основные торжества прошли в одном из риядов (гостинице в традиционном этническом стиле) в средневековом квартале города. Внутренние помещения в здании были украшены специально к приезду певицы. Мадонна вместе со своими друзьями проведет некоторое время в окрестностях Марракеша, в частности, в центре отдыха Агафай, расположенном в пустынной местности.

По сведениям журналистов, на торжественный вечер были приглашены около полусотни гостей. 

Местные журналисты и представители туристической индустрии уверены, что празднование дня рождения Мадонны стало для Марокко ярким событием.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации