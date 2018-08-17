Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал "разбойническими" международные санкции, введенные против Пхеньяна. Как сообщило в пятницу агентство ЦТАК, об этом он заявил в ходе посещения прибрежной туристической зоны Вонсан-Кальма на юго-востоке КНДР,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Грандиозная кампания по строительству прибрежного туристического района в Вонсане демонстрирует нашу борьбу против враждебных сил, пытающихся задушить наш народ разбойническими санкциями и блокадой. Это смертный бой за защиту авторитета партии и плодотворная борьба за создание народного счастья", - сказал Ким Чен Ын.

По его словам, "когда в это тяжелое время будет завершено такое крупномасштабное строительство, весь мир увидит единство и сплоченность партии, армии и народа".