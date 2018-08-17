Трамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Турция не освободит арестованного американского пастора Эндрю Брансона, то Вашингтон снизит уровень ее поддержки, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но мы сократим степень поддержки Турции", - написал американский президент в твиттере.

Он отметил, что "Турция многие годы пользовалась Соединенными Штатами", назвав при этом Брансона "великим патриотом, находящимся в заложниках".

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Америка может расширить санкционный список против Турции в связи с делом пастора.

"Мы уже ввели санкции против нескольких членов ее кабинета. У нас запланировано еще больше мер, если они (турки - ИФ) быстро не освободят его", - сказал он журналистам.