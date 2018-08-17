Книга «Армянская бархатная революция» легла на стол читателя

Последние политические события в Армении уже освещены в формате одной книги. 17-го августа книга политолога, председателя совета Центра глобализации и регионального сотрудничества Степана Григоряна «Армянская бархатная революция» легла на стол читателя. Как передает «Арменпресс», книга издана по инициативе издательства «Эдит Принт».

В книге проанализирована политическая ситуация последних лет в Армении, хроника и анализ событий, начиная с 31-го марта 2018 года, когда Никол Пашинян со своими сторонниками начали свою кампанию, двинувшись маршем из Гюмри, до 8-го мая – когда Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении.

Как пишет автор, то, что произошло в Армении – эксклюзивное явление международного масштаба, которое так же и было воспринято международной общественностью.

Степан Григорян – известный политолог и эксперт. Он был избран депутатом НС Армении, работал в МИД Армении, является председателем совета Центра глобализации и регионального сотрудничества, основанного в 2012-м году. Кроме того, Степан Григорян был непосредственным участником этих событий, в дни революции он даже был задержан.

Книга «Армянская бархатная революция» снабжена красочными фотографиями. Она издана на армянскок и русском языках, английский вариант будет издан чуть позже.