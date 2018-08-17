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В Госдепартаменте назвали условие вступления Трампа в диалог с Ираном

В Госдепартаменте назвали условие вступления Трампа в диалог с Ираном

Президент США Дональд Трамп будет готов вступить в диалог с руководством Ирана только после того, как оно продемонстрирует приверженность фундаментальным изменениям в своем политическом курсе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил в четверг Брайн Хук, который ранее возглавил специальную группу по координации политики Вашингтона в отношении Тегерана, во время пресс-конференции в Госдепартаменте.

"Ослабление санкций и возобновление в полной мере дипломатических и торговых отношений с США, а также экономического взаимодействия с Соединенными Штатами может начаться только тогда, когда мы увидим, что иранский режим настроен серьезно относительно изменения своего поведения", -  сказал дипломат.

 

 




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