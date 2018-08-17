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Арсен Торосян подвел итоги 100 дней своей деятельности

Арсен Торосян подвел итоги 100 дней своей деятельности

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подвел итоги 100 дней своей деятельности. Как передает «Арменпресс»,  он представил следующее:

Снижение цен на стентирование коронарных сосудов: с 1-го июля стентирование коронарных сосудов в рамках госзаказа будет производиться покрытыми препаратами стентами, и за 750 тысяч драмов – вместо 1 млн 80 тысяч драмов.

Повышены зарплаты сотрудника первичного звена здравоохранения – на 15%.

В Национальном центре туберкулеза повышены зарплаты.

Разработка антитабачного ззакона.

Увелиение мест в целевую клиническую ординатуру – с 35  до 50.

Усиление контроля над эпидемической ситуацией в связи с сезонными обострением кишечных инфекций.

Внедрение механизмов обсуждения каждого случая материнской и детской смертности.

Разработка порядка отпуска лекартсв по рецептам.

Разработка внедрения электронного здравоохранения.

Обсуждения с международными организациями страховой медицины.

Дополнения к закону о психиатрической помощи.

Старт ремонта Центра психического здоровья.

Внедрение электронной системы записи пациентов в рамках госзаказа.

Внедрение 6-валентных сывороток – вместо 5-валентных, при иммунизации населения.

И т.д., полный текст – по адресу https://armenpress.am/arm/news/944118.html




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