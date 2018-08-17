Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подвел итоги 100 дней своей деятельности. Как передает «Арменпресс», он представил следующее:

Снижение цен на стентирование коронарных сосудов: с 1-го июля стентирование коронарных сосудов в рамках госзаказа будет производиться покрытыми препаратами стентами, и за 750 тысяч драмов – вместо 1 млн 80 тысяч драмов.

Повышены зарплаты сотрудника первичного звена здравоохранения – на 15%.

В Национальном центре туберкулеза повышены зарплаты.

Разработка антитабачного ззакона.

Увелиение мест в целевую клиническую ординатуру – с 35 до 50.

Усиление контроля над эпидемической ситуацией в связи с сезонными обострением кишечных инфекций.

Внедрение механизмов обсуждения каждого случая материнской и детской смертности.

Разработка порядка отпуска лекартсв по рецептам.

Разработка внедрения электронного здравоохранения.

Обсуждения с международными организациями страховой медицины.

Дополнения к закону о психиатрической помощи.

Старт ремонта Центра психического здоровья.

Внедрение электронной системы записи пациентов в рамках госзаказа.

Внедрение 6-валентных сывороток – вместо 5-валентных, при иммунизации населения.

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