Европейские индексы - 16-08-18
МОСКВА, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 12237.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 5349.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7556.38 пункта, а российский RTSI вырос на 1.07% и составил 1066.51 пункта.
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