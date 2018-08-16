Посол Армении обсудил с замминистра ИД РФ актуальные вопросы двусторонних отношений

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин 16 августа принял посла Армении в РФ Вардана Тоганяна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.