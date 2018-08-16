Турецкие ретейлеры прекратили принимать заказы на iPhone
Крупные турецкие ретейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на мобильные телефоны iPhone американской компании Apple. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом в четверг пишет газета Hürriyet.
По ее данным, только торговая площадка Dogubank (стамбульский рынок электроники), которая является одним из крупнейших импортеров электроники в Стамбуле, отменила заказы на iPhone на сумму около $50 млн. Телефоны должны были прийти в Турцию в октябре и ноябре.
Американские телефоны решил не импортировать еще ряд основных фирм и рынков, занимающихся розничной торговлей электроникой в Стамбуле. Помимо продукции Apple, компании не принимают заказы и на другие виды электронной продукции из США.
По информации газеты Sabah, заказы на импорт iPhone прекратились и в азиатской части Турции. Многие ретейлеры начинают разрывать или корректировать контракты с американскими компаниями, производящими электронику. Многие продавцы со своих витрин убрали устройства американского производства.
На такие меры местные продавцы пошли в знак солидарности с властями республики. 14 августа президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении бойкотировать электронную продукцию производства США, которых он считает ответственными за намеренную атаку на турецкую лиру, резко потерявшую в цене за последнее время. По его словам, "Америка экономически нападает не только на Турцию, но на Китай и Россию, Иран и Европу, даже на Канаду".
В качестве одной из мер противодействия он предложил бойкот электроники из США, сказав, что "у них есть iPhone, но есть ведь и Samsung, а в Турции есть компания Vestel, производящая отечественные смартфоны.