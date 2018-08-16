Азиатские индексы - 16-08-18

ТОКИО, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22204.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1698.03 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2723.64 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 27323.59 пункта.