Асад с супругой посетили брошенный террористами тоннель в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили один из тоннелей, оставленных боевиками в городе Джоубар в Восточной Гуте под Дамаском, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Президент Асад с супругой Асмой посетили один из тоннелей "смерти", который был вырыт террористами в Джоубар и который был восемнадцать мастеров превратили в арт галерею, создав там десяток работ на стене", — написано в сообщении пресс-службы.
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