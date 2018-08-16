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Асад с супругой посетили брошенный террористами тоннель в Дамаске

Асад с супругой посетили брошенный террористами тоннель в Дамаске

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посетили один из тоннелей, оставленных боевиками в городе Джоубар в Восточной Гуте под Дамаском, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Асад с супругой Асмой посетили один из тоннелей "смерти", который был вырыт террористами в Джоубар и который был восемнадцать мастеров превратили в арт галерею, создав там десяток работ на стене", — написано в сообщении пресс-службы.

 

 




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