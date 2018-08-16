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Порошенко и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

Порошенко и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования в Донбассе, в том числе миротворческие инициативы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского лидера, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - говорится в сообщении.

Собеседники также затронули вопросы, связанные со строительством "Северного потока - 2", и тему осужденных в России украинских граждан.



 




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