Порошенко и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования в Донбассе, в том числе миротворческие инициативы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского лидера, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", - говорится в сообщении.

Собеседники также затронули вопросы, связанные со строительством "Северного потока - 2", и тему осужденных в России украинских граждан.





