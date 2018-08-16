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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 16 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Кремля, Согласно информации, были обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-российского союзнического сотрудничества, а также ход интеграционных процессов.В ходе беседы также были затронуты практические вопросы деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).


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