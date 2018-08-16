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СМИ: Deutsche Telekom и Deutsche Bahn прекращают бизнес в Иране из-за санкций США

СМИ: Deutsche Telekom и Deutsche Bahn прекращают бизнес в Иране из-за санкций США

Телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и железнодорожная компания Deutsche Bahn сворачивают бизнес в Иране из-за опасений санкций со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в четверг журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации издания, Deutsche Telekom (доля госучастия 32%) прекратил деятельность на иранском рынке уже в мае. Deutsche Bahn (100%-ное участие государства) планирует выйти из проектов в Иране к концу сентября, по собственной оценке в связи с "изменившейся банковской практикой". Концерн сейчас участвует в двух проектах в ИРИ.

Как отмечается в статье, Deutsche Telekom, прекращая бизнес в этой стране, намерен избежать провала переговоров о слиянии своей дочки T-Mobile с американской Sprint. Ранее о сворачивании бизнеса в Иране объявили и другие германские компании, в том числе автоконцерн Daimler.

 



 




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