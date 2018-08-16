До 20 человек числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Генуе

От 10 до 20 человек могут до сих пор находиться под завалами обрушившегося моста в итальянской Генуе, как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг главный прокурор этого города Франческо Коцци.

Агентство ANSA отмечает, что итальянские спасатели третий день подряд ищут людей на месте обрушения пролета моста. По словам представителя генуэзской службы спасения Сонии Ночи, операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут обнаружены все люди, которые считаются пропавшими без вести.

Местные власти до сих пор не знают, сколько именно автомобилей ехало по мосту в момент обрушения, и поэтому не известно, сколько людей могут находиться под завалами.

Согласно последним данным, жертвами обрушения стали 38 человек, среди них - четверо французов и двое албанцев. В среду сообщалось о 39 погибших, однако затем эти данные были уточнены. Еще 16 человек получили травмы, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.

Накануне кабинет министров Италии одобрил введениережима чрезвычайной ситуации сроком на один год и объявило, что национальная церемония прощания с жертвами обрушения пройдет в субботу в Генуе.

Обрушение 200-метрового пролета моста, который был построен в 1960-е годы, произошло во вторник днем. Власти предполагают, что причиной могло стать ослабление несущих конструкций. Состояние моста, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.