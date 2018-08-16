Дорожная полиция провела в столице усиленный рейд: около 50 автомобилей доставлено на особо охраняемые площадки

По заданию начальника полиции Армении, в ночь на 16-е августа Дорожная полиция провела в столице усиленный рейд. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

рейд проводился усиленными силами полиции, с применением сил офицерского состава и сопровождающего состава личных сил.

Рейд координировали комадование ДП и замначальника полиции Агаси Киракосян.

В результате в столице были обнаружены водители в нетрезвом состоянии, так называемые стрит-рейсеры, дрифтеры и прочие нарушители дорожного движения, проявляющие неуважительное отношение к прочим водителям и пешеходам.

Кроме того, были обнаружены автомобили без номеров, с прикрытыми номерами, глушилками. Кроме того, в центре внимания оказались проводящие гонки мотоциклисты, специально шумящие байкеры и прочие нарушители общественного порядка и спокойствия.

Были обнаружены также заявленные в розыск автомобили. Дорожная полиция провела в столице усиленный рейд, в результате чего около 50 автомобилей доставлено на особо охраняемые площадки. Все нарушители были административно наказаны.

Полиция Армении предупреждает, что подобные рейды будут проводиться периодически и просит сохранять ПДД.