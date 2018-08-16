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Полиция Армении сообщает о запрете съемок с дронов на митинге 17-го августа на площади Республики

Полиция Армении сообщает о запрете съемок с дронов на митинге 17-го августа на площади Республики
Полиция Армении сообщает о запрете съемок с дронов  на митинге 17-го августа на площади Республики, подчеркнув, что подобные попытки будут пресекаться.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
В заявлении сказано, что запрет связан с необходимостью обеспечить безопасность участников митинга, и полиция благодарит граждан за понимание и сотрудничество.


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