Полиция Армении сообщает о запрете съемок с дронов на митинге 17-го августа на площади Республики





В заявлении сказано, что запрет связан с необходимостью обеспечить безопасность участников митинга, и полиция благодарит граждан за понимание и сотрудничество. Полиция Армении сообщает о запрете съемок с дронов на митинге 17-го августа на площади Республики, подчеркнув, что подобные попытки будут пресекаться. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.В заявлении сказано, что запрет связан с необходимостью обеспечить безопасность участников митинга, и полиция благодарит граждан за понимание и сотрудничество.