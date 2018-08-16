Маленькая птичка растерзала живую змею на глазах у туристки

Во время поездки в национальный парк Крюгера в ЮАР ветеринар Габриэла Бенавидес (Gabriela Benavides) стала свидетелем нападения небольшой насекомоядной птицы на ядовитую змею. Снятое ей видео опубликовано на YouTube в канале Kruger Sightings, передает Арменпресс.

Женщина обратила внимание на лежащую в яме змею, относящуюся к видуRhamphiophis oxyrhynchus. Ее атаковал сероголовый кустарниковый сорокопут — африканская птица, родственная воробьям. Морда змеи была покрыта кровью, а глаза отсутствовали. Она угрожающе открывала пасть, но сорокопут продолжал клевать ее и в итоге оторвал кусок внутренностей. «Никогда бы не подумала, что такая маленькая птичка убьет змею, причем, похоже, себе на обед. Я вообще не догадывалась, что змеи входят в ее меню, — прокомментировала увиденное Бенавидес.