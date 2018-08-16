ВМС Индии направлены на помощь пострадавшим от ливней в штат Керала

Южное командование ВМС Индии приостановило все военные учения и направило персонал для помощи в спасении пострадавших от непогоды жителей южного штата Керала, как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе индийских ВМС.

Положение в штате Керала, который с середины минувшей недели оказался во власти мощных муссонных ливней, продолжает ухудшаться. По последним данным местных властей, число погибших в период с 8 по 16 августа уже достигло 73 человек. Администрация Кералы объявила "красный" уровень опасности на всей территории штата на ближайшие 24 часа, а также призвала туристов и паломников временно воздержаться от посещения ряда популярных мест.

По информации агентства ANI, не менее 82 туристов сейчас не могут покинуть популярный горный курорт Муннар, поскольку дороги, ведущие из этого города, оказались либо затоплены, либо блокированы в результате схода оползней.

По оценкам властей, в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет. В общей сложности, по данным МВД страны, с начала сезонных дождей в различных частях Индии погибли свыше 770 человек, наибольшая доля которых — свыше 200 — приходится на Кералу.