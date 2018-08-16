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Освещение ереванской телебашни будет временно отключено

Освещение ереванской телебашни будет временно отключено
Освещение ереванской телебашни будет временно отключено. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий. Решение принято компанией "Телевизионая и радиотрансляционная сеть Армении".

В сообщении отмечается, что в период с 16-го августа по 30 сентября работа системы декоративной подсветки телебашни будет сперва частично ограничена, а по завершению срока – полностью прекращена.

Эта мера обусловлена проведением работ по восстановлению антикоррозийного защитного слоя металлических конструкций и по покраске. 


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