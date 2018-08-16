Освещение ереванской телебашни будет временно отключено
14:53, 16 Август, 2018
Освещение ереванской телебашни будет временно отключено. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий. Решение принято компанией "Телевизионая и радиотрансляционная сеть Армении".
В сообщении отмечается, что в период с 16-го августа по 30 сентября работа системы декоративной подсветки телебашни будет сперва частично ограничена, а по завершению срока – полностью прекращена.
Эта мера обусловлена проведением работ по восстановлению антикоррозийного защитного слоя металлических конструкций и по покраске.