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Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей: Осипян

Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей: Осипян

Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.

По его словам, это нововведение будет внедрено к осени. Осипян сообщил, что балловая система станет сдерживающим фактором и будет способствовать дисциплине на дорогах и сокращению тяжелых ДТП.


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