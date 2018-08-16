Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей: Осипян

Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.

По его словам, это нововведение будет внедрено к осени. Осипян сообщил, что балловая система станет сдерживающим фактором и будет способствовать дисциплине на дорогах и сокращению тяжелых ДТП.