Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей: Осипян
Дорожная полиция перейдет к системе балловой оценки водителей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.По его словам, это нововведение будет внедрено к осени. Осипян сообщил, что балловая система станет сдерживающим фактором и будет способствовать дисциплине на дорогах и сокращению тяжелых ДТП.
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