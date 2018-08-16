Найден новый способ защиты от дождя

На сайте британского онлайн-ретейлера Blue Crate появился необычный аксессуар для защиты от дождя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

Новая куртка-зонт напоминает широкий конусообразный воротник с капюшоном, который полностью закрывает голову и плечи. Водонепроницаемый материал и форма позволяют воде стекать по поверхности, защищая одежду.

По информации на сайте, еще одно преимущество вещи заключается в том, что, в отличие от обычного зонта, она оставляет обе руки свободными.

Куртка-зонт стоимостью 947 рублей доступна в розовом и синем цветах и в трех размерах на сайте Blue Crate.