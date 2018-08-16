Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август

Найден новый способ защиты от дождя

Найден новый способ защиты от дождя

На сайте британского онлайн-ретейлера Blue Crate появился необычный аксессуар для защиты от дождя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

Новая куртка-зонт напоминает широкий конусообразный воротник с капюшоном, который полностью закрывает голову и плечи. Водонепроницаемый материал и форма позволяют воде стекать по поверхности, защищая одежду.

По информации на сайте, еще одно преимущество вещи заключается в том, что, в отличие от обычного зонта, она оставляет обе руки свободными.

Куртка-зонт стоимостью 947 рублей доступна в розовом и синем цветах и в трех размерах на сайте Blue Crate.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации