Во Франции с аукциона за €108 тыс. продали статуэтку, которую Роден подарил Моне

Статуэтка, созданная Огюстом Роденом, была продана с аукциона в Канне за €108 тыс. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на торговый дом Besch Cannes Auction.

По его информации, статуэтка в свое время была подарена Роденом художнику-импрессионисту Клоду Моне.

Небольшая скульптура, выполненная из гипса, изображает обнявшихся молодых вакханок - в древнегреческой мифологии спутниц и почитательниц бога Диониса. На гипсе Роден сделал своей рукой дарственную надпись: "Великому мэтру Клоду Моне". Произведение датировано 1896 годом.

Статуэтка приобретена парижским музеем Marmottan Monet, располагающим большой коллекцией произведений французских импрессионистов. В конце прошлого - начале нынешнего года данная скульптура была представлена публике на проходившей в этом музее выставке "Моне - коллекционер".

На аукционные торги произведение Родена было выставлено наследниками Клода Моне.



