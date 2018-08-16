За 100 дней мы решили нашу основную задачу - обеспечили нормальное функционирование государства и развитие экономики: Никол Пашинян

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения повестки дня Никол Пашинян выступил с заявлением: “Исполняется 100 дней деятельности нашего правительства, и я хочу констатировать следующее: за эти 100 дней мы решили нашу основную задачу - обеспечили нормальное функционирование страны в постреволюционный период и естественное устойчивое развитие экономики. И, по моему мнению, после 100-дневного периода мы переходим на новый этап, и ключевым моментом этого этапа является форсирование реформ, то есть проведение очень быстрых и эффективных реформ, чтобы придать новый импульс и открыть второе дыхание для нашей страны и экономики, чтобы мы смогли в контексте обсуждения бюджета зафиксировать очень конкретные перспективы и результаты. Я надеюсь, что накопленные в течение этих 100 дней, итоги которых будут подведены завтра на митинге на площади Республики, контент и энергия позволят нам с новой силой решить те задачи, которые поставили перед нами граждане Республики Армения, армянский народ. И нет никаких сомнений в том, что мы эти проблемы будем решать эффективно, решаем эффективно, и победа армянского народа и Республики Армения неизбежна”.

Правительство решило сократить срок полномочий Совета старейшин Еревана, в объявленный Центральной избирательной комиссией день назначить и провести в Ереване внеочередные выборы Совета старейшин. С этой целью правительство соответствующим решением предоставит дополнительные средства из резервного фонда. Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян заявил, что ЦИК назначит день внеочередных выборов, которые должны состояться не раньше 30 и не позже 40 дней после публикации решения.

Коснувшись данного вопроса, премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Это первые выборы такого масштаба для нашего правительства. Надеюсь, все мы осознаем, что они должны быть уникальными с точки зрения законности, прозрачности и справедливости. Первоочередная задача для нас - обеспечить свободу, демократичность и законность выборов. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что задачи сформированы очень четко: группам фальсификаторов на этих выборах делать нечего, а если вдруг выяснится, что им, по их мнению, есть что делать, то наступит время оперативных, резких и эффективных действий правоохранительных органов. На этих выборах не должно быть зафиксировано каких-либо избирательных взяток, а предпринявшее попытку подкупа избирателей какое-либо лицо не должно оставаться без привлечения к ответственности. Должно быть исключено какое-либо незаконное воздействие на волю граждан Республики Армения, и обеспечение этого является обязанностью нашего правительства. Конечно, я убежден, что все будет происходить именно так, но я надеюсь, что ни у кого, я имею в виду известные группы и круги, не появится соблазна испытать свою судьбу. Если появится, то это его выбор: в таком случае в законодательстве Республики Армения четко указывается, что должны делать правоохранительные и государственные органы”.

Решением правительства министерству иностранных дел Армении будут выделены средства для реализации мероприятий в связи с подготовкой и проведением в Армении в 2018 году 17-го саммита глав государств и правительств Франкофонии. Согласно обоснованию, в целях осуществления мероприятий, связанных с подготовкой и проведением саммита, министерству иностранных дел выделено из государственного бюджета на 2018 год 1,438,354.5 тыс драмов.

После представленного министерством финансов Армении проекта сметы совместно с секретариатом Международной организации Франкофонии и представителями французской компании “АЖАНС ПУБЛИКС-ГРУПП” были внесены многочисленные уточнения в программах саммита и связанных с ним мероприятий, которые касались формата участия 84 стран и около двух десятков других высокопоставленных делегаций. В результате этого возможны увеличения объемов работ и услуг в рамках предоставленной суммы и перераспределения расходов, а также дополнительные расходы, связанные с проведением Конгресса союза франкоязычных журналистов (освещение саммита и связанных с ним мероприятий со стороны около 300 дополнительных журналистов), строительством и деятельностью “деревни Франкофонии”, строительством и техническим оснащением сцены для гала-концерта на площади Республики, проведением экономического форума.

В ответ на вопрос премьер-министра министр иностранных дел отметил: “Мы абсолютно уверены, что в наших подготовительных работах обеспечиваем надлежащее и качественное проведение саммита. Хочу поблагодарить всех наших коллег, координирующих работу. Значительное количество делегаций высокого уровня уже подтвердило участие. Мы также продвигаемся вперед по содержательной части. Мы уверены, что обеспечим эффективный саммит также и по содержательной части. У нас есть все ресурсы и возможности для этого”.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что в рамках работ по подготовке к саммиту Франкофонии проводятся еженедельные встречи, и заверил, что саммит будет организован на высоком уровне. “Будет проведено беспрецедентное мероприятие, в котором примут участие главы десятков государств”, - подчеркнул вице-премьер.