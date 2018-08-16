Google создал базу данных по политической рекламе на своих ресурсах

Компания Google создала специальный сервис для отслеживания информации о политической рекламе, размещенной на ее ресурсах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Новая информация касается рекламодателей, которые, начиная с 31 мая, потратили на политическую рекламу в Google более 500 долларов.

"В этой базе данных вы найдете сведения о политических объявлениях, которые показывались на Google и на ресурсах наших партнеров для продвижения кандидатов на должность в федеральных органах власти", — говорится в заявлении. Отмечается, что информация будет обновляться раз в месяц.

Аналогичные меры, регулирующие размещение политической рекламы, в июне приняли социальные сети Facebook и Twitter.