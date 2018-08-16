Полиция Армении была и остается сильной: Осипян – об инциденте с гомосексуалистами

Полиция Армении была и остается сильной, заявил сегодня после заседания правительства журналистам начальник полиции Валерий Осипян, касаясь произошедшего на днях инцидента между представителями ЛГБТ и полицейскими.

«Если полиция проявила толерантность к 1-2 гражданам и они, воспользовавшись поводом, вторглись в полицейское отделение, разве можно предположить, что полиция сейчас слабая. Полиция Армении была и остается сильной и способна защитить и себя, и граждан Армении», - заявил Валерий Осипян.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Осипян подчеркнул, что не видит причин для проведения служебного расследования в связи с инцидентом.

Пресс-служба полиции распространила 14-го августа сообщение, согласно которому «переодетые в женскую одежду мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, в процессе этого были нанесены телесные травмы двум сотрудникам полиции, один из которых был госпитализирован в больницу».

Позже председатель общественной организации «Новое поколение» Сергей Габриелян заявил в беседе с корреспондентом Aysor.am, что сотрудники полиции избили в отделении представителей ЛГБТ-сообщества и они собирается обратиться в Специальную следственную службу Армении.

«Полиция осуществила антиконституционные действия: опубликовала материал, в котором видны лица людей, опубликовала личные данные. В данных обстоятельствах речь идет о том, что раскрыта личность и, кроме того, полиция нарушает презумпцию невиновности», - заявил он, отметив также, что полиция в сообщении и видеоматериале использовала термин «гомосексуалисты», что неправильно.