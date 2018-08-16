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Полиция не осуществляет преследования по политически мотивам: Осипян

Полиция не осуществляет преследования по политически мотивам: Осипян

Начальник полиции Армении Валерий Осипян заверяет, что руководимая им структура не осуществляет преследования по политически мотивам.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Осипян подчеркнул, что полиция руководствуется исключительно законом. «Я и вверенная мне структура не преследуем кого-либо за политические или иные взгляды. Все делается по закону, и всегда руководствовался законом», - заявил Осипян.


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