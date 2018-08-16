Полиция не осуществляет преследования по политически мотивам: Осипян
Начальник полиции Армении Валерий Осипян заверяет, что руководимая им структура не осуществляет преследования по политически мотивам.Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Осипян подчеркнул, что полиция руководствуется исключительно законом. «Я и вверенная мне структура не преследуем кого-либо за политические или иные взгляды. Все делается по закону, и всегда руководствовался законом», - заявил Осипян.
- 14:18 ВС Венесуэлы в изгнании приговорил Мадуро к 18 годам тюрьмы, пишут СМИ
- 14:04 Найден новый способ защиты от дождя
- 13:58 Во Франции с аукциона за €108 тыс. продали статуэтку, которую Роден подарил Моне
- 13:53 Google создал базу данных по политической рекламе на своих ресурсах
- 13:40 Выборы в Совет старейшин Еревана будут беспрецедентные по своей честности: начальник полиции Армении Валерий Осипян Save
- 13:35 Полиция Армении была и остается сильной: Осипян – об инциденте с гомосексуалистами
- 13:33 По делу 1-го марта будет допрошен также Серж Саргсян: Сасун Хачатрян
- 13:30 Полиция не осуществляет преследования по политически мотивам: Осипян
- 13:19 Китаянка 40 лет жила с колпачком от ручки в легком
- 13:02 Найден способ предсказать продолжительность жизни
- 12:51 Ванецян подтверждает, что готов возглавить Федерацию футбола Армении
- 12:38 За 7 месяцев КГД собрал больше налогов, чем было запланировано на год
- 12:33 Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали 460 человек
- 12:28 Мадонна отмечает 60-летие
- 12:22 Выявлены случаи потворствования избегающим прохождения обязательной военной службы: выяснены личности 5 подозреваемых
- 12:20 Действия в ЮКЖД - пока в рамках секретности. председатель КГД Армении Давид Ананян
- 12:14 Артак Зейналян принял и.о. главы делегации Международного комитета красного креста в Ереване Доминик Лиегм
- 12:01 Вторая ночь поисковых работ в Генуе не принесла результатов
- 11:53 Правительство Армении сократило срок полномочий Cовета старейшин Еревана: Никол Пашинян подчеркнул, что выборы должны стать исключительными
- 11:51 Правительство Армении выделило дополнительные средства на проведение саммита Франкофонии
- 11:48 Турция обжалует в ВТО увеличение пошлин США на сталь
- 11:38 СМИ: Трамп отменил ограничения на кибератаки против противников США
- 11:31 Армения готова провести саммит Франкофонии на высоком уровне
- 11:14 После 100-дневного этапа мы входим в новый этап, основным смыслом которого является форсаж реформ: Никол Пашинян
- 11:09 Турция покинула список крупнейших держателей госдолга США
- 11:06 Юрий Хачатуров является гражданином Армении: адвокат Мигран Погосян
- 11:05 СМИ: в Италии два человека погибли при крушении туристического самолета
- 10:57 У армяно-российских отношений очень хорошее будущее: Рубен Рубинян
- 10:52 На юго-востоке Австралии бушуют более 80 лесных пожаров
- 10:35 СМИ: Пхеньян призвал Сеул отказаться от санкций
- 10:32 Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана допуска к секретной информации
- 10:20 Не может основная сторона конфликта быть удалена или отстранена от стола переговоров: Ашот Гулян
- 10:13 Белый дом: США сожалеют о мерах Турции в ответ на санкции
- 10:02 В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета
- 09:56 Глава МИД Турции: Москва готова отменить визы для турецких чиновников и предпринимателей
17:35, 11.08.2018
Просмотрели 1453 раз Мы выразили политическую готовность продолжить переговоры по Арцаху в конструктивном русле — Никол Пашинян
14:44, 10.08.2018
Просмотрели 1285 раз Премьер-министр коснулся вопросов последних развитий по делу Кочаряна и заявления Лаврова
20:16, 10.08.2018
Просмотрели 1210 раз Расскажите миру и инвесторам о новых реалиях Армении — Пашинян – армянке из Нью- Йорка, предложившей помощь
13:19, 10.08.2018
Просмотрели 1189 раз В Грузии выпал снег
19:29, 10.08.2018
Просмотрели 1111 раз Ушел из жизни скульптор Николай Никогосян