Найден способ предсказать продолжительность жизни

Ученые калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что дочери женщин, которые дожили до 90 лет, также имели высокую продолжительность жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали медицинские данные, полученные от 22 тысяч женщин в период постменопаузы, которые приняли участие в крупном исследовании Women's Health Initiative. В ходе наблюдений за добровольцами изучалась связь между различными факторами (в том числе наследственность и влияние среды) и развитием хронических заболеваний, однако при этом не учитывались причины смерти среди женщин.

Оказалось, что у тех участниц исследования, чьи матери доживали до 90 лет, на 25 процентов увеличивалась вероятность, что они не пострадают от серьезных заболеваний, в том числе инсульта, диабета, рака, а также не станут инвалидами из-за переломов и других причин. Кроме того, оказалось, что если оба родителя доживали до преклонного возраста, то вероятность здорового старения увеличивалась на 38 процентов.