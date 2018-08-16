Ванецян подтверждает, что готов возглавить Федерацию футбола Армении

Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян готов возглавить Федерацию футбола. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он заявил в четверг после заседания правительства Армении.

"Девять клубов высшей лиги единогласно выдвинули и поддержали мою кандидатуру. В ближайшее время президент и исполком ФФА созовут заседание и заявят о новых выборах", — сказал Ванецян.

Он добавил, что готов возглавить федерацию, подчеркнув, что это не будет мешать его основной работе.

По его словам, это даже поможет футболу, поскольку договорных матчей не будет.