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Ванецян подтверждает, что готов возглавить Федерацию футбола Армении

Ванецян подтверждает, что готов возглавить Федерацию футбола Армении

Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян готов возглавить Федерацию футбола. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он заявил в четверг после заседания правительства Армении.

"Девять клубов высшей лиги единогласно выдвинули и поддержали мою кандидатуру. В ближайшее время президент и исполком ФФА созовут заседание и заявят о новых выборах", — сказал Ванецян.

Он добавил, что готов возглавить федерацию, подчеркнув, что это не будет мешать его основной работе.

По его словам, это даже поможет футболу, поскольку договорных матчей не будет.


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