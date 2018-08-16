За 7 месяцев КГД собрал больше налогов, чем было запланировано на год. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель КГД Армении Давид Ананян.

«За 7 месяцев КГД собрал больше налогов и в таком объеме, каком было запланировано на год. В 2018-м предполагалось собрать налогов больше на сумму в 107 млрд драмов, и этого мы достигли за 7 месяцев»,- сказал он.