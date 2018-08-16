Мадонна отмечает 60-летие

Певице Мадонне (Луиза Чикконе) в четверг исполняется 60 лет. Из них 35 она провела на передовой мировой поп-культуры, передает Арменпресс.

С момента выпуска дебютного альбома в 1983 году (альбом так и назывался - "Мадонна") певица провела 10 мировых турне.

В мире продано более 300 млн ее записей на всех существующих форматах носителей - кассетах, компакт-дисках и пластинках, а также в виде цифровых копий.

Благодаря этому рекорду Мадонна оказалась в Книге рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории звукозаписывающей индустрии.

12 дисков Мадонны попали на вершину хит-парада. Большего достигли только "Битлз" и Элвис Пресли.

Сборних лучших хитов Immaculate Collection, вышедший в 1990-м, продержался в чартах 338 недель (6,5 лет). При этом более двух месяцев он возглавлял хит-парад.

Если спросить "Что вы знаете из репертуара Мадонны?" - многим первой придет на ум песня Like A Virgin. По данным стримингового сервиса Spotify, эта композиция 1984 года остается самой любимой песней Мадонны среди его пользователей.

В первой пятерке британского хит-парада побывало 46 треков Мадонны. Больше было только у Элвиса.

Причем присутствие Мадонны в топ-5 стабильно на протяжении трех десятилетий: от песни Like A Virgin в 1984-м до Celebration в 2009-м.

Журнал Forbes оценивает общий размер капиталов Мадонны в $580 млн. Она намного богаче всех остальных американских певиц (точнее, живущих и работающих большей частью в США).

Занимающую вторую строчку рейтинга Селин Дион Мадонна обгоняет аж на 200 млн долларов.