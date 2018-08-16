Министр юстиции Армении Артак Зейналян принял и.о. главы делегации Международного комитета красного креста в Ереване Доминик Лиегм.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении, министр юстиции Армении Артак Зейналян высоко оценил деятельност МККК в Армении и выразил готовность к углублению сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы защиты прав лиц, лишенных свободы.

Министр юстиции Армении Артак Зейналян поинтересовался деятельностью представителей МККК в связи с пленением жителя села Бердаван Тавушской области 34-летнего Карена Казаряна и попросил почаще навещать его, учитывая состояние его здоровья и то обстоятельство, что власти Азербайджана пытаются выдать гражданское лицо за военнослужащего.

Житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян (1984 года рождения) примерно месяц назад оказался на территории Азербайджана. В свою очередь, азербайджанская сторона распространила информацию о «предотвращении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе», а также пленении армянского военнослужащего Карена Казаряна, 1984 года рождения. В свою очередь, пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о том, что Карен Казарян не служит и никогда не служил в рядах ВС Армении.

Представители делегации МККК в Баку посетили гражданина Армении Карена Казаряна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь делегации МККК в Ереване Гоар Тер-Акопян.

«Представители делегации МККК в Баку в июле и августе посетили лиц, лишенных свободы в результате карабахского конфликта, в том числе недавно арестованного. Согласно мандату, представители МККК посещают лишенных свободы лиц для мониторинга условий их содержания и обращения с ними, а также содействия в поддержании связи с родственниками», - сообщила пресс-секретарь делегации МККК в Ереване Гоар Тер-Акопян.

Как сообщалось ранее, в беседе с журналистами 31-го июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сказал, что уже более 2 недель, как нет известий о судьбе непонятно как очутившегося на территории Азербайджана гражданина Армении Карена Казаряна..

«Азербайджан нарушает Женевскую конвенцию, ст.106, и не разрешает МККК навестить оказавшегося в плену Карена Казаряна»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, по этому вопросу особое заявление распространил Зщитник прав человека Армении Арман Татоян.

«Этот вопрос в центре нашего внимания, мы продолжаем работать нас ним»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что МИД Армении находится на связи с МККК по поводу возвращения попавшего в плен Карена Казаряна. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 16-го июля. По его словам, кроме того, ведется работа и по другим направлениям.

На вопрос, каким образом информация, распространяемая азербайджанской стороной, будто в Тавуше была предотвращена попытка диверсии, и в плен был взят «армянский разведчик», может касаться Карена Казаряна, который имеет проблемы со здоровьем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян напомнил случай с 77-летним Мамиконом Ходжояном, которого также называли диверсантом, а его здоровью был нанесен такой вред, что даже интенсивная реабилитация по его возвращении не спасла ему жизнь.

Как сообщалось ранее, в соответствии со своим мандатом и полномочиями, Международный Красный Крест ведет диалог со всеми ккомпетентными органами по вопросу оказавшегося в Азербайджане жителя Бердавана Карена Казаряна. Об этом в беседе с «Арменпресс»сказала пресс-секретарь МККК Гоар Тер-Акопян.

«Обычно, мы посещаем подобных лиц, оцениваем условия его содержания, делимся сведениями со всеми ккомпетентными органами. Эта работа – в процесс»,- сказала она.

До этого начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян пишет на своей странице в Facebook, что информация, распространяемая азербайджанской стороной, будто в Тавуше была предотвращена попытка диверсии, и в плен был взят «армянский разведчик», Карен Казарян, 1984 г.р., является дезинформацией. Карен казарян – гражданское лицо, у него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоярельства его попадания на территорию Азербайджана уточняются. -0-/35/

Как представил вопрос политолог Нарек Минасян, ситуация вокруг гражданина РА, жителя приграничного села Бердаван Карена Казаряна, взятого в плен азербайджанской стороной около двух недель назад, остается весьма неопределенной. В первого же дня Азербайджан всеми силами пытается представить Казаряна как «армянского диверсанта». Опровергая эту дезинформация, армянская сторона представила обоснованные факты о том, что Казарян – житель села Бердаван, он не служит и никогда не служил в ВС РА. Более того, у него есть проблемы со здоровьем, и с 2013г. он стоит на учете в соответствующем медицинском учреждении. Все эти сведения представлены сопредседателям Минской группы ОБСЕ, а также представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК).

В связи с пленением Казаряна достаточно тревожащим является то, что власти Азербайджана уже две недели всячески препятствуют посещению его представителями МККК, что, по сути, является грубейшим нарушением международного гуманитарного права. Согласно статье 106 Женевской конвенции, интернированное гражданское лицо не позже недели с момента ареста должен получить возможность известить семью о своем задержании и состоянии здоровья. Информация должна быть сообщена как можно раньше, и ее предоставление не может быть задержано никоим образом. С момента пленения Каазряна прошло около 2 недель, однако азербайджанская сторона не сообщает ни о месте его нахождения, ни о состоянии его здоровья.

Если Баку игнорирует это положение Женевской конвенции, настаивая на ложном тезисе «диверсант», то даже для военнопленных в женевской конвенции прописаны положения, которые также не соблюдаются. Согласно статье 106 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, каждый военнопленный, с момента взятия его в плен или самое позднее через неделю после его прибытия в лагерь … должен получить возможность послать своей семье карточку … с сообщением о взятии в плен, о состоянии своего здоровья и с указанием своего адреса.

По сути, ситуация с Кареном Казаряном – это очередное проявление грубейшего нарушения Женевской конвенции со стороны Азербайджана, что должно быть удостоено соответствующей оценки со стороны МГ ОБСЕ и международных правозащитных органов. Примечательно, что ЗПЧ Армении уже обратился в международные структуры по правам человека с просьбой предоставить информацию о местонахождении, физическом состоянии и возвращении Казаряна.

Безразличие и неравноценное отношение международной общественности может привести к очередной трагедии, а таких прецедентов немало. Достаточно вспомнить подвергнутого пыткам в Азербайджане и убитого Манвела Сарибекяна, Карена Петросяна, убитого с особой жестокостью, умершего после возвращения из плена 77-летнего Мамикона Хачояна и др. все эти люди стали жертвами армянофобской политики руководства Азербайджана и равнодушия международной общественности.