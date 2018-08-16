Правительство Армении выделило дополнительные средства на проведение саммита Франкофонии. Как передает «Арменпресс», на проведение саммита МИД Армении получит 408 миллионов 945 тысяч драмов.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян отметил, что о возможном увеличении сметы расходов было сказамо еще в прошлом году, когда представлялась крайне приблизительная смета.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян отметил, что уже начаро подписание договоров об обеспечении проживания гостей саммита.

На эти средства будет обеспечено проживание гостей – в том числе большой группы журналистов, а также на проведение торжественных мероприятий.