Правительство Армении выделило дополнительные средства на проведение саммита Франкофонии
11:51, 16 Август, 2018
Правительство Армении выделило дополнительные средства на проведение саммита Франкофонии. Как передает «Арменпресс», на проведение саммита МИД Армении получит 408 миллионов 945 тысяч драмов.
Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян отметил, что о возможном увеличении сметы расходов было сказамо еще в прошлом году, когда представлялась крайне приблизительная смета.
Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян отметил, что уже начаро подписание договоров об обеспечении проживания гостей саммита.На эти средства будет обеспечено проживание гостей – в том числе большой группы журналистов, а также на проведение торжественных мероприятий.