СМИ: Трамп отменил ограничения на кибератаки против противников США

Президент США Дональд Трамп подписал приказ, который пересматривает директиву по мерам обеспечения кибербезопасности, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Директива 20, подписанная ранее президентом Бараком Обамой, представляет собой план по обеспечению кибербезопасности, в котором содержится широкий набор стандартов, определяющих деятельность федеральных органов в борьбе с угрозами в киберпространстве.

Как отметило издание, в приказе Трампа "снимаются ограничения" на условия, при которых президент может пойти на "применение кибероружия против своих противников".

Вместе с тем, газета отмечает, что ей не удалось получить от своих источников детали изменений, хотя они и признали, что приказ был подписан.