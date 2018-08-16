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СМИ: в Италии два человека погибли при крушении туристического самолета

СМИ: в Италии два человека погибли при крушении туристического самолета

Два человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета близ города Чимадольмо на севере Италии, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Treviso Oggi.

По информации издания, в среду вечером самолет поднялся в небо в окрестностях Чимадольмо, но при взлете зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи и загорелся. Судя по всему, в результате ЧП пилот не справился с управлением, и самолет рухнул на землю.

Прибывшие на место крушения медики и пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины среди обломков самолета.

Местные карабинеры выясняют все обстоятельства происшествия.

 

 




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